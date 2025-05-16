Во Львовской области будут судить женщину, которая получила около 500 тыс грн соцвыплат по поддельным документам

Женщина подделала документы о наличии заболеваний у детей.

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Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении женщины, которая в течение 2023–2024 годов незаконно завладела бюджетными средствами, выплаченными ей как компенсация за услугу «Муниципальная няня», а также как социальная помощь по уходу за больными детьми.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, для реализации мошеннической схемы женщина подала фиктивные документы в управление социальной защиты населения. В частности, это были поддельные справки, якобы подтверждающие наличие у ее детей серьезных заболеваний, которых на самом деле у них не было.

«Общая сумма ущерба составила около 500 тыс. грн. В отношении лица, которое содействовало выдаче поддельных медицинских справок, материалы выделены в отдельное производство, продолжаются следственные действия», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что женщине инкриминируют мошенничество, пособничество в подделке документов и использование поддельных документов.

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