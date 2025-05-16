В Житомирской области судили нетрезвого водителя, который нарушил ПДД и пытался дать полицейским 300 долларов взятки

Мужчина вытащил из сумки 300 долларов и оставил их на сидении водителя, однако полицейские отказались от взятки.

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Звягельский горрайонный суд Житомирской области назначил штраф в размере 17 тысяч гривен водителю, который пытался дать взятку сотрудникам полиции. Также в государственную собственность конфискованы 300 долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 14 декабря 2024 года около 7:39 утра 40-летний житель Звягельского района, управляя легковым автомобилем, нарушил правила дорожного движения, из-за чего был остановлен полицейским патрулем.

В процессе выяснения обстоятельств административного правонарушения полицейские установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже правонарушитель, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля, предложил сотрудникам полиции неправомерную выгоду за несоставление протокола об административном правонарушении, однако злоумышленник получил отказ и был предупрежден о предусмотренной Уголовным кодексом Украины ответственности.

Несмотря на предупреждение о уголовной ответственности, мужчина достал из своей сумки 300 долларов США и положил их на сиденье водителя. При этом полицейские отказались от получения неправомерной выгоды и сообщили об этом на линию “102”.

Умышленное поведение гражданина, выразившееся в оконченном покушении на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение этим лицом в интересах дающего такой выгоды каких-либо действий с использованием предоставленной ему власти, суд квалифицировал по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Звягельский горрайонный суд, рассмотрев дело, согласился с соглашением между прокурором и подсудимым, в котором последний признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 17 000 гривен. Кроме того, суд постановил передать в пользу государства три купюры по 100 долларов США.

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