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На Житомирщині судили нетверезого водія, який порушив ПДР й намагався дати поліцейським 300 доларів хабаря

07:18, 16 травня 2025
Чоловік витягнув з сумки 300 доларів і залишив їх на сидінні водія, однак поліцейські відмовилися від хабаря.
На Житомирщині судили нетверезого водія, який порушив ПДР й намагався дати поліцейським 300 доларів хабаря
ілюстративне фото
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Звягельський міськрайонний суд Житомирської області призначив 17 тисяч гривень штрафу водію, який намагався дати хабаря працівникам поліції. Також у державну власність конфіскували 300 доларів наданої неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба суду.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що 14 грудня 2024 року близько 7:39 ранку 40-річний житель Звягельського району, керуючи легковим автомобілем, порушив правила дорожнього руху, через що його зупинив поліцейський патруль.

В ході з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення поліцейськими було встановлено, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Згодом правопорушник, перебуваючи на задньому сидінні службового автомобіля, висловив працівникам поліції пропозицію надати їм неправомірну вигоду за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, однак зловмисник отримав відмову та був попереджений про відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, чоловік дістав із своєї сумки 300 доларів США та поклав на сидіння водія. При цьому працівники поліції відмовились від прийняття неправомірної вигоди та повідомили про даний факт на лінію “102”.

Умисні дії громадянина, які виразилися у закінченому замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, суд кваліфікував за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Звягельський міськрайонний суд, розглянувши справу, погодився з угодою між прокурором і підсудним, у якій той визнав свою провину. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень. Окрім того, суд вирішив передати на користь держави три купюри по 100 доларів США.

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