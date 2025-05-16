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На Львівщині судитимуть жінку, яка отримала близько 500 тис грн соцвиплат за підробленими документами

07:36, 16 травня 2025
Жінка підробила документи про наявність захворювань у дітей.
На Львівщині судитимуть жінку, яка отримала близько 500 тис грн соцвиплат за підробленими документами
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На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо жінки, яка впродовж 2023 - 2024 років незаконно заволоділа бюджетними коштами, виплаченими їй як компенсацію за послугу «Муніципальна няня» та як соціальну допомогу по догляду за хворими дітьми.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, для реалізації шахрайської схеми щодо отримання виплат жінка подала фіктивні документи в Управління соцзахисту населення. Зокрема, це були підроблені довідки, які свідчили про наявність у її дітей серйозних захворювань, яких насправді вони не мали.

«Загальна сума збитків склала близько 500 тис. грн.  Щодо особи, яка сприяла видачі підроблених медичних довідок, матеріали виділено в окреме провадження, тривають слідчі дії», - заявили у прокуратурі.

У відомстві додали, що жінці інкримінують шахрайство, пособництво у підробленні документів та використання підроблених документів.

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суд прокуратура

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