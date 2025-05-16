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Япония сделает роды бесплатными, чтобы остановить падение рождаемости

11:44, 16 мая 2025
Правительство планирует полностью покрывать расходы по стандартным родам, чтобы уменьшить финансовое давление на молодые семьи и остановить падение рождаемости.
Япония сделает роды бесплатными, чтобы остановить падение рождаемости
Фото: unsplash
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Правительство Японии планирует сделать стандартные роды бесплатными с апреля 2026 года. Об этом сообщает Independent.

Это часть масштабной стратегии по снижению финансовой нагрузки на молодых родителей и стимулированию рождаемости, которая в стране из года в год бьёт антирекорды.

В настоящее время роды не входят в национальный пакет медицинского страхования, если речь не идёт о хирургическом вмешательстве — например, кесаревом сечении. Родители получают единовременную выплату до 500 тысяч иен (около 130 тысяч гривен), однако, по данным специальной правительственной комиссии, в 45% случаев этих средств не хватает для покрытия всех расходов.

Средняя стоимость естественных родов в первой половине 2024 года составила 518 тысяч иен (примерно 135 тысяч гривен), что на 24% больше, чем в 2012 году. Цены варьируются в зависимости от префектуры, поскольку больницы самостоятельно устанавливают тарифы.

Эксперты предлагают установить единый тариф на роды по всей стране и разработать механизм полного покрытия этих расходов через систему медицинского страхования к 2026 финансовому году.

В 2024 году в Японии родилось всего 720 988 детей — это самый низкий показатель за 125 лет наблюдений.

Это уже девятый год подряд, когда рождаемость снижается, несмотря на многочисленные усилия правительства: расширение сети детских садов, жилищные субсидии для молодых семей, запуск государственного дейтинг-приложения и другие меры.

На фоне того, что 30% населения страны уже старше 65 лет, демографический кризис стал одной из главных проблем для японских властей. В 2023 году министерство здравоохранения утвердило комплексную политику поддержки молодых семей, чтобы остановить негативную тенденцию. Сделать роды бесплатными — следующий шаг в этом направлении.

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