Японія зробить пологи безкоштовними, щоб зупинити падіння народжуваності

Уряд планує повністю покривати витрати на стандартні пологи, щоб зменшити фінансовий тиск на молоді сім’ї та зупинити падіння народжуваності.

Фото: unsplash

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Японський уряд планує зробити стандартні пологи безоплатними з квітня 2026 року. Про це повідомляє Independent.

Це є частиною масштабної стратегії зі зниження фінансового навантаження на молодих батьків і стимулювання народжуваності, яка у країні з року в рік оновлює антирекорди.

Наразі пологи не входять до національного пакета медичного страхування, якщо йдеться не про хірургічні втручання — наприклад, кесарів розтин. Батьки отримують одноразову допомогу до 500 тисяч єн (близько 130 тисяч гривень), однак, за даними спеціальної урядової комісії, у 45% випадків цих коштів не вистачає для покриття витрат.

Середня вартість природних пологів у першій половині 2024 року становила 518 тисяч єн (близько 135 тисяч гривень), що на 24% більше, ніж у 2012 році. Ціни різняться залежно від префектури, адже лікарні самостійно встановлюють тарифи.

Експерти радять встановити єдину вартість пологів по всій країні та розробити механізм повного покриття цих витрат через систему медичного страхування до 2026 фінансового року.

У 2024 році в Японії народилося лише 720 988 дітей — найменше за 125 років спостережень.

Це вже дев’ятий рік поспіль, коли показник знижується, попри численні зусилля уряду: розширення мережі дитсадків, житлові субсидії для молодих сімей, запуск державного дейтинг-додатку тощо.

На тлі того, що 30% населення країни вже старше 65 років, демографічна криза стала одним із головних викликів для японської влади. У 2023 році Міністерство охорони здоров’я затвердило комплексну політику підтримки нових сімей, аби зупинити негативну динаміку. Зробити пологи безоплатними — наступний крок у цьому напрямі.

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