Фрідріх Мерц повідомив, коли ЄС може схвалити новий пакет санкцій проти Росії

ЄС на наступному тижні розгляне питання щодо нового пакету санкцій проти РФ.

Фото: Reuters

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії вже готовий і його можуть ухвалити 20 травня. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Мерц нагадав, що Президент України Володимир Зеленський поїхав у Туреччину на зустріч із президентом країни Реджепом Ердоганом та був готовий летіти із Анкари до Стамбулу на зустріч із Путіним, однак той не прибув.

«Путін не з’явився, чим поставив себе в програшне становище», – сказав німецький канцлер.

Відтак він наголосив, що новий пакет санкцій уже готовий.

«Ми вирішимо це питання у вівторок (20 травня) у Брюсселі», - додав він.

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