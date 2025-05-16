В Стамбуле завершилась встреча украинской делегации с ЕС и США

В Стамбуле прошла встреча Андрея Ермака, Андрея Сибиги и Рустема Умерова с советниками по безопасности ведущих стран-партнеров и спецпредставителем США Китом Келлогом.

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В Стамбуле завершилась встреча главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Китом Келлогом.

Украинская делегация провела встречу с советниками по безопасности из стран-партнеров для согласования позиций перед запланированной встречей с российской делегацией.

Детали пока не сообщаются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Стамбуле 16 мая пройдут переговоры между делегациями Украины и России.

Будет два формата переговоров: в 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

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