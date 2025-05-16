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В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників — Координаційний штаб

13:24, 16 травня 2025
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників — Координаційний штаб
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В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Так, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців.

З числа повернених «на щиті» військових полеглі з:

- Курахівського напрямку;

- Покровського напрямку;

- ⁠Бахмутського напрямку;

- ⁠Вугледарського напрямку;

- Луганського напрямку;

- Запорізького напрямку;

- Сумського напрямку;

- Харківського напрямку;

- з моргів на території рф.

Вказується, що полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Штабі додали, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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