В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників — Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Так, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців.
З числа повернених «на щиті» військових полеглі з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- з моргів на території рф.
Вказується, що полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
У Штабі додали, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
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