В Украину вернули тела 909 павших защитников — Координационный штаб

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

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В Украину вернули тела 909 погибших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Так, по результатам проведённых репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 погибших воинов.

Среди возвращённых «на щите» — погибшие с направлений:

Кураховского;

Покровского;

Бахмутского;

Вугледарского;

Луганского;

Запорожского;

Сумского;

Харьковского;

а также из моргов на территории РФ.

Отмечается, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединённого центра при СБУ, Вооружённых сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по делам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В штабе добавили, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

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