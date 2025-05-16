В Украину вернули тела 909 павших защитников — Координационный штаб

В Украину вернули тела 909 погибших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Так, по результатам проведённых репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 погибших воинов.
Среди возвращённых «на щите» — погибшие с направлений:
Отмечается, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединённого центра при СБУ, Вооружённых сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по делам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
В штабе добавили, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.