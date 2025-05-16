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Украинцам объяснили, как страховой стаж влияет на размер выплаты больничных

20:39, 16 мая 2025
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа.
Украинцам объяснили, как страховой стаж влияет на размер выплаты больничных
Фото: slovoidilo.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как страховой стаж влияет на размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа (ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Размер пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц составляет:

50 % средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа до 3 лет;

60 % средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 3 до 5 лет;

70 % средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет;

100 % средней заработной платы (дохода):

  • при наличии страхового стажа более 8 лет;
  • застрахованным лицам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • одному из родителей или лицу, их заменяющему, осуществляющему уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований согласно Закону Украины «О жертвах нацистских преследований» от 23.03.2000 № 1584-III;
  • донорам, имеющим право на льготу, предусмотренную ст. 20 Закона Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» от 30.09.2020 № 931-IX;
  • лицам, реабилитированным согласно Закону Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» от 17.04.1991 № 962-XII.

Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, которое является работником или гиг-специалистом резидента Дія City, выплачивается в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 января 2025 года: 8000 х 20 = 160 000 грн).

Застрахованным лицам, которые в течение двенадцати месяцев до наступления страхового случая приобрели страховой стаж менее шести месяцев, страховые выплаты осуществляются в размерах, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы:

  • пособие по временной нетрудоспособности — не более размера пособия, рассчитанного из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая;
  • пособие по беременности и родам — не более размера пособия, рассчитанного из двукратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

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Пенсионный фонд больничные

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