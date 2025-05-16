Украинцам объяснили, как страховой стаж влияет на размер выплаты больничных

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как страховой стаж влияет на размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа (ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).
Размер пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц составляет:
50 % средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа до 3 лет;
60 % средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 3 до 5 лет;
70 % средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет;
100 % средней заработной платы (дохода):
Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, которое является работником или гиг-специалистом резидента Дія City, выплачивается в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.
Сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 января 2025 года: 8000 х 20 = 160 000 грн).
Застрахованным лицам, которые в течение двенадцати месяцев до наступления страхового случая приобрели страховой стаж менее шести месяцев, страховые выплаты осуществляются в размерах, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы:
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