Категорически отказался служить — в Черкасской области суд наказал мужчину, который не прибыл в ТЦК по повесткам

Военнообязанный получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области суд наказал мужчину, который получил две повестки, но категорически отказался от мобилизации. Приговор по делу № 706/1126/24 вынес Христиновский районный суд Черкасской области.

В материалах дела указано, что в мае 2024 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы. Впоследствии он получил две повестки, но уклонился от мобилизации.

На суде житель Черкасской области признал вину и раскаялся.

«Ему была вручена повестка о необходимости явиться в центр комплектования, однако он в указанную дату не пришёл, сославшись на болезнь. Причину неявки он не сообщил, по повторной повестке также не явился. Утверждает, что категорически отказывается проходить военную службу», — говорится в приговоре суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.