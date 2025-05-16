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Категорично відмовився служити — на Черкащині суд покарав чоловіка, який не прибув до ТЦК за повістками

13:49, 16 травня 2025
Військовозобов’язаний отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.
Категорично відмовився служити — на Черкащині суд покарав чоловіка, який не прибув до ТЦК за повістками
Фото: unsplash
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На Черкащині суд покарав чоловіка, який отримав дві повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 706/1126/24 виніс Христинівський районний суд Черкаської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловіка у травні 2024 року ВЛК визнала придатним до проходження військової служби. Згодом він отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.

На суді житель Черкащини провину визнав та розкаявся.

«Йому було вручено повістку про необхідність явки до центру комплектування, однак він на вказану дату не з’явився, оскільки хворів. Про причину неявки не повідомив, за повторною повісткою в центр не з’явився. Стверджує, що проходити військову службу категорично відмовляється», — йдеться у вироку суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 336 КК України і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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