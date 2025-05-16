Мир возможен при условии, что РФ проявит готовность к конкретным действиям, среди которых 30-дневное перемирие, — Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что мир станет возможным лишь тогда, когда Россия предпримет реальные шаги, в частности, прекратит огонь по меньшей мере на 30 дней и предпримет гуманитарные меры.

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Глава украинской делегации на переговорах с РФ, министр обороны Рустем Умеров подвел итоги встречи украинской переговорной группы с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Китом Келлогом.

Он отметил, что накануне встречи с российской стороной в Стамбуле была проведена координация позиций с коллегами. Украинская делегация подтвердила настроенность на мирное урегулирование войны.

По его словам, мир станет возможным лишь тогда, когда Россия предпримет реальные шаги, в том числе прекратит огонь как минимум на 30 дней и примет гуманитарные меры.

Также Умеров в очередной раз подчеркнул готовность Украины к прекращению огня на 30 дней.

«Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечалось ранее во время встреч в Джидде и Риаде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на самом высоком уровне. Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня на минимум 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле «всех на всех», — сообщил Рустем Умеров.

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