Зеленський офіційно затвердив склад делегації на переговори із Росією у Стамбулі — список

Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації на перемовини з представниками США, Туреччини та Росії у Стамбулі 15–16 травня. Про це йдеться в указі №306/2025.

Як повідомлялося, переговори між Україною та Росією у Стамбулі розпочнуться 16 травня.

Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

До складу делегації також увійшли:

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації

ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Також указ передбачає надання дозволу главі делегації:

вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Документ також затверджує Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно).

Також визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 квітня 2022 року № 211/2022 «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України».

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