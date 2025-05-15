Практика судів
  1. В Україні

Зеленський офіційно затвердив склад делегації на переговори із Росією у Стамбулі — список

21:19, 15 травня 2025
Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.
Зеленський офіційно затвердив склад делегації на переговори із Росією у Стамбулі — список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації на перемовини з представниками США, Туреччини та Росії у Стамбулі 15–16 травня. Про це йдеться в указі №306/2025.

Як повідомлялося, переговори між Україною та Росією у Стамбулі розпочнуться 16 травня.

Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

До складу делегації також увійшли:

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації

ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Також указ передбачає надання дозволу главі делегації:

  • вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Документ також затверджує Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно).

Також визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 квітня 2022 року № 211/2022 «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив не публікувати схвалені дорожні карти з питань судової реформи та реформи держслужби для переговорів з ЄС

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що ці дорожні карти з питань верховенства права, з питань функціонування демократичних інституцій та з питань реформи державного управління «додаються», але уряд так їх і не опублікував.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

До українського законодавства запроваджують «правило Болар», що дозволить знизити ціни на ліки – Верховна Рада прийняла закон

Прийнятий закон передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат, що дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Депутати підтримали законопроект про скасування перевірок для отримання віз певними іноземцями

Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті, зазначають автори законопроекту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду