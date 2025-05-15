Зеленский официально утвердил состав делегации на переговоры с Россией в Стамбуле — список

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с представителями США, Турции и России в Стамбуле 15–16 мая. Об этом говорится в указе №306/2025.

Как сообщалось, переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле начнутся 16 мая.

Делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

В состав делегации также вошли:

КИСЛИЦА Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации

ПОКЛАД Александр Валентинович – заместитель главы Службы безопасности Украины, член делегации

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины, член делегации

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, член делегации

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации

ШИНКАРЁВ Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ, член делегации

ДЬЯКОВ Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил ВСУ, член делегации

МАЛОВАЦКИЙ Алексей Владимирович – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ, член делегации

ШЕРИХОВ Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, член делегации

КУЗЬМИЧЁВ Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ, член делегации

БЕВЗ Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

Также указ предусматривает предоставление разрешения главе делегации:

вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации Украины;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

Документ также утверждает Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 – 16 мая 2025 года (г.Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, тайно).

Также признан утратившим силу Указ Президента Украины от 4 апреля 2022 года № 211/2022 «О делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины».