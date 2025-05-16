На Полтавщині розслідують випадок наруги над могилою воїна

На Полтавщині зафіксували факт пошкодження поховання військовослужбовця на кладовищі у Кременчуці.

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У Полтавській області у Кременчуці поліція встановлює обставини пошкодження місця поховання військового. Факт наруги над могилою військовослужбовця виявили на Свіштовському кладовищі.

Як повідомили у поліції, інформація про подію надійшла 15 травня від місцевої мешканки. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, зафіксувала пошкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетну до кримінального правопорушення особу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Слідчі дії тривають.

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