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В НАДС объяснили, как правильно определять сроки выполнения заданий для оценки госслужащих

17:05, 16 мая 2025
Разъяснения по формированию сроков выполнения задач в процессе оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.
В НАДС объяснили, как правильно определять сроки выполнения заданий для оценки госслужащих
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы предоставило разъяснение относительно определения сроков выполнения задач при проведении оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.

Согласно законодательству, в частности статье 44 Закона Украины «О государственной службе», оценка проводится на основе показателей результативности, эффективности и качества, а также с учётом служебных обязанностей, соблюдения этических норм, антикоррупционных требований и профессионального развития.

Что важно знать:

  • Задачи и ключевые показатели должны быть выполнены до даты издания приказа (распоряжения) о определении результатов оценки — именно эта дата фиксирует завершение отчетного периода.
  • Оценивание проводится поэтапно: определение задач, фиксация результатов, утверждение вывода.
  • Формулировки сроков типа «до конца года», «в течение года» или «до конца 2025 года» считаются некорректными и могут привести к обжалованию результатов.
  • В графе «Срок выполнения» необходимо указывать конкретную дату или период — например, «15 апреля», «II квартал», «сентябрь».
  • Задачи определяются в октябре–декабре или с 1 января текущего года — в зависимости от даты их официального утверждения.

НАГС также обращает внимание, что стратегические и долгосрочные задачи, которые выполняются в течение года, должны быть разбиты на этапы, и именно эти этапы следует включать в процесс оценки.

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госслужащие госслужба НАДС

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