В НАДС объяснили, как правильно определять сроки выполнения заданий для оценки госслужащих

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы предоставило разъяснение относительно определения сроков выполнения задач при проведении оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.
Согласно законодательству, в частности статье 44 Закона Украины «О государственной службе», оценка проводится на основе показателей результативности, эффективности и качества, а также с учётом служебных обязанностей, соблюдения этических норм, антикоррупционных требований и профессионального развития.
Что важно знать:
НАГС также обращает внимание, что стратегические и долгосрочные задачи, которые выполняются в течение года, должны быть разбиты на этапы, и именно эти этапы следует включать в процесс оценки.
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