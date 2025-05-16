Суд назначил наказание мужчине за игнорирование судебных заседаний по делу, где он фигурирует — подробности

Жителя Полтавщины наказали за неявку в суд без уважительной причины.

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Горишнеплавневский городской суд Полтавской области рассмотрел дело в отношении мужчины 1995 года рождения по обвинению в мелком хищении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В течение апреля-мая 2025 года суд неоднократно назначал судебные заседания для рассмотрения дела, однако лицо, привлекаемое к административной ответственности, систематически не являлось без уважительных причин.

Несмотря на многочисленные попытки осуществить принудительный привод, гражданин отсутствовал по месту регистрации, что делало невозможным проведение слушаний по делу. В телефонном разговоре он подтвердил, что находится в другой области и не имеет возможности прибыть в суд.

Согласно ст. 129 Конституции Украины и ст. 50 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», проявление неуважения к суду или судье является основанием для юридической ответственности. Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал обязанность сторон заботиться о надлежащем ходе судебного процесса, избегать затягивания и добросовестно выполнять свои процессуальные обязанности.

Суд пришёл к выводу, что неявка лица, привлекаемого к административной ответственности, в установленные сроки без объективных причин является злостным уклонением от участия в процессе, что представляет собой административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 185-3 КУоАП — проявление неуважения к суду.

Постановлением судьи гражданин 1995 года рождения признан виновным в совершении административного правонарушения и на него наложен штраф в размере 2550 грн. Кроме того, в соответствии со ст. 40-1 КУоАП, с него взыскан судебный сбор в сумме 605 грн в пользу государства.

Этот пример подчеркивает необходимость соблюдения процессуальной дисциплины всеми участниками судебного разбирательства. Суд всегда действует в рамках закона, обеспечивая соблюдение прав каждого и реагируя на случаи злоупотребления правами или игнорирования обязанностей.

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