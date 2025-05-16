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Мобилизация на тыловые должности не будет останавливать судебное разбирательство – Анастасия Радина зарегистрировала законопроект

14:55, 16 мая 2025
Глава комитета Верховной Рады Анастасия Радина предлагает, чтобы судебное разбирательство останавливалось только в случае мобилизации обвиняемого для непосредственного выполнения боевых задач, и во время такого приостановления не истекал срок привлечения лица к ответственности.
Мобилизация на тыловые должности не будет останавливать судебное разбирательство – Анастасия Радина зарегистрировала законопроект
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Народные депутаты предлагают, чтобы факт мобилизации не влиял на судьбу коррупционных уголовных дел. Соответствующий законопроект 13284 в парламенте зарегистрировала глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина вместе с коллегами – Александром Корниенко, Роксоланой Пидласой и другими.

По ее словам, данный законопроект разрабатывался совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Им предлагается приостановить течение сроков давности в случае приостановления судебного рассмотрения дел НАБУ и САП в связи с мобилизацией обвиняемого.

«По данным САП, уже 54 обвиняемых в топ-коррупции мобилизовались в Силы Обороны, некоторые – на финальных стадиях рассмотрения своих дел. Действующее законодательство позволяет приостанавливать рассмотрение дела против обвиняемого в связи с мобилизацией. Несмотря на это, сроки давности в их делах продолжают истекать. Для некоторых обвиняемых в топ-коррупции служба вообще может происходить лишь на бумаге, служа прикрытием для избежания ответственности за коррупционные преступления», отметила Радина.

По ее словам, не препятствуя мобилизации обвиняемых в ряды Сил Обороны, «законопроект устранит лазейку, которая позволяет им при этом избегать ответственности за топ-коррупцию».

«Мы предлагаем, чтобы судебное рассмотрение топ-коррупционного дела приостанавливалось только в случае мобилизации обвиняемого для непосредственного выполнения боевых задач, что должен официально подтвердить военный командир.
В то же время приостановление судебного разбирательства автоматически повлечет за собой приостановление сроков привлечения лица к ответственности. Отсчет сроков возобновляется вместе с возобновлением судебного разбирательства.

Если же обвиняемый мобилизуется на тыловую должность – рассмотрение коррупционного дела против него должно продолжаться, а обвиняемый в дальнейшем обязан участвовать в заседаниях, в том числе с использованием средств видеосвязи», пояснила инициатор законопроекта.

Таким образом, законопроектом предлагается внести изменения в:

  • статью 49 УК, дополнив указанную статью положениями о приостановлении течения давности в отношении лиц, совершивших уголовное правонарушение, досудебное расследование которого осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, и которые были призваны на военную службу;
  • статью 335 УПК, которыми изменяется подход к законодательному урегулированию вопроса приостановления судебного производства с целью применения только к категории мобилизованных лиц, в отношении которых подтверждены обстоятельства, свидетельствующие о невозможности участия такого лица в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции), в связи с непосредственным участием такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.
  • Обстоятельства невозможности участия в судебном производстве лица, призванного для прохождения военной службы, предлагается подтверждать боевым приказом (боевым распоряжением), выданным командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) Вооруженных Сил Украины и других сформированных в соответствии с законом военных формирований.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховная Рада Украины законопроект САП судебное разбирательство мобилизация

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Мобилизация на тыловые должности не будет останавливать судебное разбирательство – Анастасия Радина зарегистрировала законопроект

Глава комитета Верховной Рады Анастасия Радина предлагает, чтобы судебное разбирательство останавливалось только в случае мобилизации обвиняемого для непосредственного выполнения боевых задач, и во время такого приостановления не истекал срок привлечения лица к ответственности.

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