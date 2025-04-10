Зупинка Антикорупційним судом провадження стосовно обвинувачених суддів через їх мобілізацію – практика суду

ВАКС посилається на статтю 335 КПК, яка встановлює, що у разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження до його звільнення з військової служби.

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Зупинення провадження внаслідок мобілізації обвинуваченого – звичайна практика Вищого антикорупційного суду. Наприклад, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 20 січня 2025 року задовольнила заяву обвинуваченої за ч. 3 ст. 368 КК судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Лалі Новік та зупинила провадження за апеляційними скаргами обвинуваченої та її захисника на вирок ВАКС до її звільнення з військової служби.

Як зазначила АП ВАКС в цій справі №991/1007/22, до суду надійшли заява обвинуваченої та клопотання її захисника про зупинення судового провадження, оскільки обвинувачена була призвана та на цей час проходить військову службу у військовій частині, що не дає їй об`єктивної можливості повноцінно реалізувати свої права, передбачені процесуальним законодавством, зокрема брати участь у судовому засіданні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.335 КПК у разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб.

АП ВАКС зазначила, що зупинення провадження по справі – це врегульована законом й оформлена ухвалою суду тимчасова перерва в провадженні у справі, викликана наявністю однієї із передбачених у законі обставин, які перешкоджають розглядові справи, до моменту, коли ці обставини перестануть існувати або будуть вчинені необхідні дії. Тобто, інститут зупинення судового провадження застосовується не просто у зв`язку із виникненням підстав, передбачених процесуальним законом, а обумовлюється наявністю обставин, які створюють об`єктивні перешкоди для здійснення судового розгляду.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі суд у кожному випадку повинен з`ясовувати, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Відповідно до ч.1 ст.335 КПК підставою для зупинення провадження є призов обвинуваченого для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Крім того, з положень ч.1 ст.335 КПК слідує, що призов обвинуваченого для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, є обставиною, яка унеможливлює розгляд справи.

А відтак, аналіз конструкції ч.1 ст.335 КПК дає підстави для висновку, що вказаною статтею встановлено обов`язок суду зупинити судове провадження стосовно обвинуваченого, призваного для проходження військової служби під час мобілізації, на особливий період, до його звільнення з військової служби, вказала АП ВАКС.

Такі ухвали непоодинокі.

22 січня 2025 року Вищий антикорупційний суд у справі №991/452/24 вирішив зупинити судове провадження стосовно судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК, до його звільнення з військової служби або до настання реальної можливості у обвинуваченого брати участь у судових засіданнях.

Як зауважив ВАКС, зупинення судового провадження у справі за своєю суттю є тимчасовою перервою у здійсненні провадження судом, що викликана однією із визначених у ст. 335 КПК обставин.

До таких обставин згадана норма відносить: 1) ухилення обвинуваченого від явки до суду; 2) захворювання обвинуваченого на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу; 3) призов обвинуваченого для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Аналіз вищеназваних обставин свідчить про те, що їх спільною рисою та, відповідно, умовою, за наявності якої можна вести мову про зупинення судового провадження, є неможливість забезпечення участі обвинуваченого під час судового провадження, обумовлена об`єктивними обставинами або невиконанням ним свої процесуальних обов`язків. У такому випадку проведення провадження судом об`єктивно унеможливлюється, адже участь обвинуваченого (за виключенням випадків застосування процедури in absentia) під час судового провадження є обов`язковою (ч. 2 ст. 314, ч. 2 ст. 318, ч. 1 ст. 323 КПК).

Як вбачається із доданого до клопотання витягу із наказу командира військової частини від 23.10.2024 рядового запасу (обвинуваченого) призвано на військову службу за призовом під час мобілізації та призначено на посаду солдата резерву запасної роти.

Відповідно до листа командира військової частини Міністерства оборони України обвинувачений проходить військову службу у військовій частині на посаді стрільця-помічника гранатометника стрілецького відділення стрілецької роти. На теперішній час забезпечити участь обвинуваченого в судових засіданнях, в тому числі, і в режимі відеоконференції неможливо у зв`язку з місцем дислокації підрозділу.

Враховуючи викладене, оскільки обвинувачений виконує бойові завдання, колегія суддів погоджується зі стороною захисту, що останній позбавлений можливості належним чином виконувати процесуальний обов`язок обвинуваченого – прибувати за викликом до суду (в тому числі шляхом здійснення дистанційного судового провадження).

Так само, з урахуванням виконання обвинуваченим бойових завдань, ВАКС дійшов висновку, що останній позбавлений можливості повноцінно готуватися до судових засідань.

До цього Вищий антикорупційний суд призупиняв слухання справи судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського.

«Згідно з довідкою командира військової частини від 26.06.2024 та відмітками у військовому квитку обвинувачений на підставі наказу від 25.05.2024 зарахований для проходження військової служби до військової частини на посаду оператора в-ня РЕБ з БПЛА ВРБ РРЕБ.

Ці документи є достатніми доказами, що підтверджують факт мобілізації обвинуваченого для проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

Враховуючи заперечення прокурора, суд надіслав запити до Генерального штабу Збройних Сил України щодо наявності можливості брати участь у судових засіданнях.

На запит суду з військової частини надійшла довідка від 16.07.2024 з інформацією про те, що обвинувачений з 7.07.2024 бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави на лінії зіткнення. У листі, підписаному командиром військової частини, зазначено, що у зв`язку з перебуванням обвинуваченого у польових умовах, у останнього відсутня можливість брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції.

На думку суду, надані документи підтверджують неможливість обвинуваченого брати участь у судових засіданнях, зокрема у режимі відеоконференції», зазначив ВАКС в ухвалі від 25 липня 2024 року по цій справі №991/10516/23 .

Раніше, 15 травня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупиняла провадження за скаргами обвинуваченої за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу екс-голови Харківського адміністративного суду Ольги Панченко та її адвокатів (справа № 991/2163/21).

«Частина 1 статті 335 КПК містить імперативну норму, що зобов`язує суд зупинити судове провадження стосовно обвинуваченого, який був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації до його звільнення з військової служби.

З наданих захисником документів (фотокопії витягу із наказу від 21 березня 2023 року командира військової частини) вбачається, що обвинувачена зарахована до списків особового складу зазначеної вище військової частини. Займає посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону.

З огляду на вищевикладене, перебування обвинуваченої на військовій службі, на переконання суду, є тією підставою, яка зобов`язує суд зупинити провадження щодо неї до звільнення з військової служби», зазначила АП ВАКС.

2 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд призупиняв розгляд справи за обвинуваченням колишнього судді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика (справа 757/23925/17-к). Разом з тим, згодом, 25 травня 2023 року, ВАКС вирішив відновити стосовно нього судове провадження.

«3.05.2023 до суду надійшов лист командира військової частини. Відповідно до нього, станом на 3.05.2023 капітан юстиції (обвинувачений) продовжує проходження військової служби у військовій частині на посаді помічника командира бригади з правової роботи-начальника юридичної групи. Виходячи із обсягу виконуваних ним службових обов`язків, має можливість брати участь у судових засіданнях у будь-якому із запропонованих варіантів.

У зв`язку з можливістю обвинуваченого брати участь у судових засіданнях, для забезпечення завдань кримінального провадження, суд уважає за необхідне відновити судове провадження у цьому кримінальному провадженні», зазначив ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

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