Остановка Антикоррупционным судом производства в отношении обвиняемых судей из-за их мобилизации – практика суда

ВАКС ссылается на статью 335 УПК, которая устанавливает, что в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство до его увольнения с военной службы.

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Приостановление производства вследствие мобилизации обвиняемого – обычная практика Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Например, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 20 января 2025 года удовлетворила заявление обвиняемой по ч. 3 ст. 368 УК судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области Лали Новик и приостановила производство по апелляционным жалобам обвиняемой и ее защитника на приговор ВАКС до ее увольнения с военной службы.

Как отметила АП ВАКС в этом деле № 991/1007/22, в суд поступили заявление обвиняемой и ходатайство ее защитника о приостановлении судебного производства, поскольку обвиняемая была призвана и на данный момент проходит военную службу в воинской части, что не позволяет ей объективно полноценно реализовать свои права, предусмотренные процессуальным законодательством, в частности участвовать в судебном заседании.

Согласно положениям ч. 1 ст. 335 УПК, в случае если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд приостанавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых, если оно проводится в отношении нескольких лиц.

АП ВАКС отметила, что приостановление производства по делу – это урегулированная законом и оформленная постановлением суда временная пауза в производстве по делу, вызванная наличием одной из предусмотренных законом обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела, до момента, когда эти обстоятельства перестанут существовать или будут совершены необходимые действия. То есть институт приостановления судебного производства применяется не просто в связи с возникновением оснований, предусмотренных процессуальным законом, а обусловлен наличием обстоятельств, создающих объективные препятствия для осуществления судебного разбирательства.

Для решения вопроса о приостановлении производства по делу суд в каждом случае должен выяснять, чем обусловлена невозможность рассмотрения дела. Согласно ч. 1 ст. 335 УПК, основанием для приостановления производства является призыв обвиняемого для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

Кроме того, из положений ч. 1 ст. 335 УПК следует, что призыв обвиняемого для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации является обстоятельством, которое делает невозможным рассмотрение дела. Таким образом, анализ конструкции ч. 1 ст. 335 УПК дает основания для вывода, что указанной статьей установлен долг суда приостановить судебное производство в отношении обвиняемого, призванного для прохождения военной службы во время мобилизации, на особый период, до его увольнения с военной службы, указала АП ВАКС.

Такие определения не единичны.

22 января 2025 года Высший антикоррупционный суд в деле №991/452/24 решил приостановить судебное производство в отношении судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Владимира Сердинского, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК, до его увольнения с военной службы или до наступления реальной возможности у обвиняемого участвовать в судебных заседаниях.

Как отметил ВАКС, приостановление судебного производства по делу по своей сути является временной паузой в осуществлении производства судом, вызванной одним из определенных в ст. 335 УПК обстоятельств. К таким обстоятельствам упомянутая норма относит: 1) уклонение обвиняемого от явки в суд; 2) заболевание обвиняемого психическим или иным тяжелым продолжительным заболеванием; 3) призыв обвиняемого для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

Анализ вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что их общей чертой и, соответственно, условием, при наличии которого можно говорить о приостановлении судебного производства, является невозможность обеспечения участия обвиняемого во время судебного производства, обусловленная объективными обстоятельствами или невыполнением им своих процессуальных обязанностей. В таком случае проведение производства судом объективно становится невозможным, поскольку участие обвиняемого (за исключением случаев применения процедуры in absentia) во время судебного производства является обязательным (ч. 2 ст. 314, ч. 2 ст. 318, ч. 1 ст. 323 УПК).

Как следует из приложенного к ходатайству выписки из приказа командира воинской части от 23.10.2024, рядовой запаса (обвиняемый) был призван на военную службу по призыву во время мобилизации и назначен на должность солдата резерва запасной роты. Согласно письму командира воинской части Министерства обороны Украины, обвиняемый проходит военную службу в воинской части на должности стрелка-помощника гранатометчика стрелкового отделения стрелковой роты. На данный момент обеспечить участие обвиняемого в судебных заседаниях, в том числе в режиме видеоконференции, невозможно в связи с местом дислокации подразделения.

Учитывая изложенное, поскольку обвиняемый выполняет боевые задачи, коллегия судей соглашается со стороной защиты в том, что последний лишен возможности надлежащим образом выполнять процессуальную обязанность обвиняемого – являться по вызову в суд (в том числе путем осуществления дистанционного судебного производства). Также, с учетом выполнения обвиняемым боевых задач, ВАКС пришел к выводу, что последний лишен возможности полноценно готовиться к судебным заседаниям.

Ранее Высший антикоррупционный суд приостанавливал слушание дела судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского.

«Согласно справке командира воинской части от 26.06.2024 и отметкам в военном билете, обвиняемый на основании приказа от 25.05.2024 зачислен для прохождения военной службы в воинскую часть на должность оператора взвода радиоэлектронной борьбы с БПЛА взвода радиоэлектронной борьбы. Эти документы являются достаточными доказательствами, подтверждающими факт мобилизации обвиняемого для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

Учитывая возражения прокурора, суд направил запросы в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины относительно наличия возможности участвовать в судебных заседаниях. На запрос суда из воинской части поступила справка от 16.07.2024 с информацией о том, что обвиняемый с 7.07.2024 участвует в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства на линии соприкосновения. В письме, подписанном командиром воинской части, указано, что в связи с пребыванием обвиняемого в полевых условиях у последнего отсутствует возможность участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции.

По мнению суда, предоставленные документы подтверждают невозможность обвиняемого участвовать в судебных заседаниях, в частности в режиме видеоконференции», отметил ВАКС в постановлении от 25 июля 2024 года по этому делу № 991/10516/23.

Ранее, 15 мая 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостанавливала производство по жалобам обвиняемой по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса экс-главы Харьковского административного суда Ольги Панченко и ее адвокатов (дело №991/2163/21).

«Часть 1 статьи 335 УПК содержит императивную норму, обязывающую суд приостановить судебное производство в отношении обвиняемого, который был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, до его увольнения с военной службы.

Из предоставленных защитником документов (фотокопии выписки из приказа от 21 марта 2023 года командира воинской части) следует, что обвиняемая зачислена в списки личного состава указанной воинской части. Занимает должность санитарного инструктора медицинского пункта 4-го стрелкового батальона. Учитывая изложенное, пребывание обвиняемой на военной службе, по убеждению суда, является тем основанием, которое обязывает суд приостановить производство в отношении нее до увольнения с военной службы», отметила АП ВАКС.

2 ноября 2022 года Высший антикоррупционный суд приостанавливал рассмотрение дела по обвинению бывшего судьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика (дело №757/23925/17-к). Однако позже, 25 мая 2023 года, ВАКС решил возобновить судебное производство в отношении него.

«3.05.2023 в суд поступило письмо командира воинской части. Согласно ему, по состоянию на 3.05.2023 капитан юстиции (обвиняемый) продолжает прохождение военной службы в воинской части на должности помощника командира бригады по правовой работе – начальника юридической группы. Исходя из объема выполняемых им служебных обязанностей, он имеет возможность участвовать в судебных заседаниях в любом из предложенных вариантов.

В связи с возможностью обвиняемого участвовать в судебных заседаниях, для обеспечения задач уголовного производства суд считает необходимым возобновить судебное производство в этом уголовном деле», отметил ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

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