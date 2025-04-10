Евросоюз приостанавливает действие тарифов против США на 90 дней, — Урсула фон дер Ляйен

ЕС зеркально на 90 дней приостанавливает действие собственных тарифов по США.

Фото: Getty Images

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Европейский Союз приостанавливает зеркальные пошлины для США на 90 дней. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о 90-дневной приостановке таможенных тарифов.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Если переговоры не будут удовлетворительными, наши контрмеры начнут действовать», — отметила она.

Ожидалось, что первые контрмеры Европейского Союза по тарифам США вступят в силу с 15 апреля. Это решение было принято в ответ на решение США. Вместо этого накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе и «существенном снижении» взаимных тарифов с 75 странами.

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