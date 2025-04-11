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Продавали оружие и боеприпасы — в Полтавской области будут судить участников организованной группы

07:55, 11 апреля 2025
Правоохранители задокументировали 4 факта сбыта.
Продавали оружие и боеприпасы — в Полтавской области будут судить участников организованной группы
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В Полтавской области будут судить злоумышленников, которые продавали оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, в Лубенский городской и районный суд передан обвинительный акт в отношении организатора и участников преступной группы.

Установлено, что руководил группой житель Лубен. К незаконной деятельности он привлек еще двух местных жителей.

В 2024 году участники организованной группы продавали огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали 4 факта сбыта.

Во время проведения более 20 обысков по местам проживания, в гаражах обвиняемых изъяты гранаты, пистолет-пулемет СА-26, почти 5 тысяч патронов различных калибров и другие вещественные доказательства.

Мужчин будут судить за приобретение, ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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оружие Полтава боеприпасы

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