Продавали оружие и боеприпасы — в Полтавской области будут судить участников организованной группы

Правоохранители задокументировали 4 факта сбыта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области будут судить злоумышленников, которые продавали оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, в Лубенский городской и районный суд передан обвинительный акт в отношении организатора и участников преступной группы.

Установлено, что руководил группой житель Лубен. К незаконной деятельности он привлек еще двух местных жителей.

В 2024 году участники организованной группы продавали огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали 4 факта сбыта.

Во время проведения более 20 обысков по местам проживания, в гаражах обвиняемых изъяты гранаты, пистолет-пулемет СА-26, почти 5 тысяч патронов различных калибров и другие вещественные доказательства.

Мужчин будут судить за приобретение, ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.