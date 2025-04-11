Продавали зброю та боєприпаси — на Полтавщині судитимуть учасників організованої групи

Правоохоронці задокументували 4 факти збуту.

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На Полтавщині судитимуть зловмисників, які продавали зброю та боєприпаси. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, до Лубенського міськрайонного суду передано обвинувальний акт стосовно організатора та учасників злочинної групи.

Встановлено, що керував групою мешканець Лубен. До незаконної діяльності він залучив ще двох місцевих жителів.

У 2024 році учасники організованої групи продавали вогнепальну зброю та боєприпаси. У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували 4 факти збуту.

Під час проведення понад 20 обшуків за місцями проживань, в гаражах обвинувачених вилучено гранати, пістолет-кулемет СА-26, майже 5 тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази.

Чоловіків судитимуть за придбання, носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

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