Samsung представить розумного робота-компаньйона Ballie цього літа

Samsung анонсував випуск робота-компаньйона Ballie з можливістю передбачати потреби користувача.

Фото: news.samsung.com

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Компанія Samsung готується до випуску нового розумного робота-компаньйона Ballie, який має стати помічником у повсякденному житті. Робот, над розробкою якого компанія працює з 2020 року, вперше був представлений на виставці CES у січні того ж року. Ballie — це робот у формі кулі, який може пересуватися по дому, знімати відео, розпізнавати голосові команди та виконувати різні завдання.

За останні роки функціональні можливості Ballie значно розширилися. Зараз Samsung співпрацює з Google для інтеграції в робота технологій генеративного штучного інтелекту на базі Google Cloud. Це дозволить роботу вести природні діалоги та допомагати користувачеві вдома, передбачаючи його повсякденні потреби.

Ballie зможе керувати освітленням, взаємодіяти з іншою розумною технікою, вітати гостей, запам’ятовувати розклад користувача, створювати нагадування і виконувати багато інших функцій. В одному з демонстраційних відео робот підбирає відео для перегляду, рекомендує одяг, нагадує про похолодання і допомагає організувати ранок перед школою чи роботою.

Робот використовуватиме технології Gemini AI від Google для обробки голосових команд, зображень з вбудованої камери та даних з сенсорів, а також надаватиме персоналізовані поради для підтримки здоров’я та самопочуття.

Samsung не розкриває точну дату старту продажів або ціну пристрою, але підтверджує, що реліз відбудеться влітку цього року.

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