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На Кіровоградщині судитимуть шахрайку, яка ошукала матір загиблого захисника на 770 тисяч гривень

20:27, 10 квітня 2025
Жінка витратила ці кошти на азартні ігри.
На Кіровоградщині судитимуть шахрайку, яка ошукала матір загиблого захисника на 770 тисяч гривень
Фото: tsn.ua
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На Кіровоградщині судитимуть шахрайку, яка ошукала матір загиблого військовослужбовця на 770 тисяч гривень. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки, яка заволоділа чужим майном шляхом обману у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Мати військового, який захищав Донеччину та загинув у 2023 році, отримувала виплати, пов’язані із втратою свого сина.

Обвинувачена, користуючись необізнаністю жінки, яка не мала досвіду роботи з мобільним додатком банку і звернулася до неї за допомогою, використала логін та пароль потерпілої, а в подальшому здійснювала неодноразові банківські транзакції на свою користь.

Упродовж вересня 2024 року – січня 2025 року шахрайка заволоділа 770 тисячами гривень потерпілої, які витратила на ігри в онлайн-казино.

Наразі обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

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