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В Кировоградской области будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего защитника на 770 тысяч гривен

20:27, 10 апреля 2025
Женщина потратила эти деньги на азартные игры.
В Кировоградской области будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего защитника на 770 тысяч гривен
Фото: tsn.ua
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В Кировоградской области будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего военнослужащего на 770 тысяч гривен. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая завладела чужим имуществом путем обмана в крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Мать военнослужащего, который защищал Донбасс и погиб в 2023 году, получала выплаты, связанные с потерей сына.

Обвиняемая, воспользовавшись неосведомленностью женщины, которая не имела опыта работы с мобильным приложением банка и обратилась к ней за помощью, использовала логин и пароль потерпевшей, а затем совершала неоднократные банковские транзакции в свою пользу.

В период с сентября 2024 года по январь 2025 года мошенница завладела 770 тысячами гривен потерпевшей, которые потратила на игры в онлайн-казино.

На данный момент обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

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