В Кировоградской области будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего защитника на 770 тысяч гривен

Женщина потратила эти деньги на азартные игры.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего военнослужащего на 770 тысяч гривен. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая завладела чужим имуществом путем обмана в крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Мать военнослужащего, который защищал Донбасс и погиб в 2023 году, получала выплаты, связанные с потерей сына.

Обвиняемая, воспользовавшись неосведомленностью женщины, которая не имела опыта работы с мобильным приложением банка и обратилась к ней за помощью, использовала логин и пароль потерпевшей, а затем совершала неоднократные банковские транзакции в свою пользу.

В период с сентября 2024 года по январь 2025 года мошенница завладела 770 тысячами гривен потерпевшей, которые потратила на игры в онлайн-казино.

На данный момент обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.