Как стать опекуном имущества безвестно пропавшего человека — разъяснение

Если в течение года человек не появлялся в месте своего постоянного проживания, а также нет сведений о том, где он находится — его можно признать безвестно отсутствующим. Для этого нужно обратиться в суд и получить соответствующее решение. Когда решение вступит в силу, можно решать вопросы с опекой над имуществом такого человека.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как стать опекуном имущества безвестно исчезнувшего человека.
Кто может стать опекуном имущества:
Родственник или член семьи безвестно отсутствующего человека, который(ая):
Что указывается в акте описания:
Как проводится описание имущества:
В присутствии двух свидетелей.
Свидетелями не могут быть:
Как назначается опекун:
Нотариус выдает свидетельство о назначении опекуна над имуществом и акт описания такого имущества, который является неотъемлемой частью свидетельства.
Когда прекращается опека над имуществом:
Если будет отменено решение суда о признании физического лица безвестно отсутствующим.
Куда обращаться с заявлением:
К нотариусу для:
Какое имущество описывается:
Тое, что находится по последнему месту жительства безвестно отсутствующего человека, или где находится основная часть имущества.
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