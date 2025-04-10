Как стать опекуном имущества безвестно пропавшего человека — разъяснение

Если в течение года лицо не появлялось по месту своего постоянного проживания и нет информации о его местонахождении, его можно признать безвестно отсутствующим.

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Если в течение года человек не появлялся в месте своего постоянного проживания, а также нет сведений о том, где он находится — его можно признать безвестно отсутствующим. Для этого нужно обратиться в суд и получить соответствующее решение. Когда решение вступит в силу, можно решать вопросы с опекой над имуществом такого человека.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как стать опекуном имущества безвестно исчезнувшего человека.

Кто может стать опекуном имущества:

Родственник или член семьи безвестно отсутствующего человека, который(ая):

имеет полную гражданскую дееспособность

подал(а) заявление о назначении опекуном имущества. Опекуном имущества может быть только один человек.

Что указывается в акте описания:

дата и время составления

данные о нотариусе (ФИО, название нотариальной конторы или нотариального округа)

дата получения заявления о попечительстве над имуществом, поручение нотариуса

данные об участниках описания (ФИО, место жительства, при необходимости — место работы)

ФИО человека, который признан безвестно отсутствующим

сведения о человеке, подавшем заявление о попечительстве над имуществом

информация о имуществе: его характеристики, состояние, стоимость.

Как проводится описание имущества:

В присутствии двух свидетелей.

Свидетелями не могут быть:

нотариус, который осуществляет описание имущества

представитель органа опеки и попечительства

человек, подавший заявление о попечительстве над имуществом

члены семьи и близкие родственники безвестно отсутствующего человека

люди, которые не могут прочитать или подписать акт описания имущества.

Как назначается опекун:

Нотариус выдает свидетельство о назначении опекуна над имуществом и акт описания такого имущества, который является неотъемлемой частью свидетельства.

Когда прекращается опека над имуществом:

Если будет отменено решение суда о признании физического лица безвестно отсутствующим.

Куда обращаться с заявлением:

К нотариусу для:

проведения описания имущества

назначения опекуна имуществом.

Какое имущество описывается:

Тое, что находится по последнему месту жительства безвестно отсутствующего человека, или где находится основная часть имущества.

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