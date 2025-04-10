Практика судів
  1. В Україні

Як стати опікуном майна безвісно зниклої людини — роз’яснення

17:21, 10 квітня 2025
Якщо протягом року особа не з'являлася за місцем свого постійного проживання і немає інформації про її місцезнаходження, її можна визнати безвісно відсутньою.
Як стати опікуном майна безвісно зниклої людини — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо впродовж року людина не з’являлася в місці свого постійного проживання, а також немає відомостей, де вона перебуває — її можна визнати безвісно відсутньою. Для цього треба звертатися до суду та отримати відповідне рішення. Коли рішення набере чинності, можна вирішувати питання з опікою над майном такої людини.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини.

Хто може стати опікуном майна:

Родич або член сім'ї безвісно відсутньої людини, який(а):

  • має повну цивільну дієздатність
  • подав(ла) заяву про призначення опікуном майна.

Опікун майна може бути лише один.

Що зазначається в акті опису:

  • дата та час складання
  • дані про нотаріуса (ПІБ, назва нотаріальної контори чи нотаріального округу)
  • дата отримання заяви про опіку над майном, доручення нотаріуса
  • дані про учасників опису (ПІБ, місце проживання, за необхідності — місце роботи)
  • ПІБ людини, яка визнана безвісно відсутньою
  • відомості про особу, яка подала заяву про опіку над майном
  • інформація про майно: його характеристики, стан, вартість.

Як відбувається опис майна:

В присутності двох свідків.

Ними не можуть бути:

  • нотаріус, що здійснює опис майна
  • представник органу опіки і піклування
  • людина, яка подала заяву про опіку над майном
  • члени сім'ї та близькі родичі безвісно відсутньої людини
  • люди, які не можуть прочитати або підписати акт опису майна.

Як призначається опікун:

Нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над майном та акт опису такого майна, що є невід'ємною частиною свідоцтва.

Коли припиняється опіка над майном:

Якщо буде скасовано рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Куди звертатися із заявою:

До нотаріуса для:

  • проведення опису майна
  • призначення опікуна майном.

Яке майно описується:

Те, що знаходиться за останнім місцем проживання безвісно відсутньої людини, або де знаходиться основна частина майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

правова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду