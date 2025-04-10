Як стати опікуном майна безвісно зниклої людини — роз’яснення

Якщо протягом року особа не з'являлася за місцем свого постійного проживання і немає інформації про її місцезнаходження, її можна визнати безвісно відсутньою.

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Якщо впродовж року людина не з’являлася в місці свого постійного проживання, а також немає відомостей, де вона перебуває — її можна визнати безвісно відсутньою. Для цього треба звертатися до суду та отримати відповідне рішення. Коли рішення набере чинності, можна вирішувати питання з опікою над майном такої людини.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини.

Хто може стати опікуном майна:

Родич або член сім'ї безвісно відсутньої людини, який(а):

має повну цивільну дієздатність

подав(ла) заяву про призначення опікуном майна.

Опікун майна може бути лише один.

Що зазначається в акті опису:

дата та час складання

дані про нотаріуса (ПІБ, назва нотаріальної контори чи нотаріального округу)

дата отримання заяви про опіку над майном, доручення нотаріуса

дані про учасників опису (ПІБ, місце проживання, за необхідності — місце роботи)

ПІБ людини, яка визнана безвісно відсутньою

відомості про особу, яка подала заяву про опіку над майном

інформація про майно: його характеристики, стан, вартість.

Як відбувається опис майна:

В присутності двох свідків.

Ними не можуть бути:

нотаріус, що здійснює опис майна

представник органу опіки і піклування

людина, яка подала заяву про опіку над майном

члени сім'ї та близькі родичі безвісно відсутньої людини

люди, які не можуть прочитати або підписати акт опису майна.

Як призначається опікун:

Нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над майном та акт опису такого майна, що є невід'ємною частиною свідоцтва.

Коли припиняється опіка над майном:

Якщо буде скасовано рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Куди звертатися із заявою:

До нотаріуса для:

проведення опису майна

призначення опікуна майном.

Яке майно описується:

Те, що знаходиться за останнім місцем проживання безвісно відсутньої людини, або де знаходиться основна частина майна.

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