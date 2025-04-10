Як стати опікуном майна безвісно зниклої людини — роз’яснення

Якщо впродовж року людина не з’являлася в місці свого постійного проживання, а також немає відомостей, де вона перебуває — її можна визнати безвісно відсутньою. Для цього треба звертатися до суду та отримати відповідне рішення. Коли рішення набере чинності, можна вирішувати питання з опікою над майном такої людини.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини.
Хто може стати опікуном майна:
Родич або член сім'ї безвісно відсутньої людини, який(а):
Опікун майна може бути лише один.
Що зазначається в акті опису:
Як відбувається опис майна:
В присутності двох свідків.
Ними не можуть бути:
Як призначається опікун:
Нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над майном та акт опису такого майна, що є невід'ємною частиною свідоцтва.
Коли припиняється опіка над майном:
Якщо буде скасовано рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Куди звертатися із заявою:
До нотаріуса для:
Яке майно описується:
Те, що знаходиться за останнім місцем проживання безвісно відсутньої людини, або де знаходиться основна частина майна.
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