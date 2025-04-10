Найбагатші люди світу розбагатіли за добу на $304 млрд після відстрочення мит США

Статки найбагатших людей світу виросли на рекордні $304 млрд після рішення Дональда Трампа відстрочити мита.

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Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну відстрочку підвищення імпортних мит, сукупний статок найбагатших людей планети збільшився на $304 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей приріст у $304 млрд став найбільшим за історію індексу. Раніше рекорд був встановлений у березні 2022 року, коли Федеральна резервна система США підвищила базову процентну ставку, і найбагатші люди світу додали $233 млрд до своїх активів.

Один із найбільших виграшів на тлі зростання акцій був зафіксований у Ілона Маска: його статки зросли на $36 млрд завдяки стрибку вартості акцій Tesla на 23%. Капітал Марка Цукерберга, керівника корпорації Meta, збільшився на $26 млрд, а статки голови Nvidia Дженсена Хуанга - на $15,5 млрд.

Також Ернест Гарсія III, генеральний директор The Carvana Co, став найбільшим переможцем дня у відсотковому відношенні: його статки збільшилися на 25%, оскільки різке зростання акцій роздрібного продавця вживаних автомобілів збільшило його статки на 1,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн.

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