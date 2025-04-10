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Самые богатые люди мира разбогатели за сутки на $304 млрд после отсрочки пошлин США

13:39, 10 апреля 2025
Состояние богатейших людей мира выросло на рекордные $304 млрд после решения Дональда Трампа отсрочить пошлины.
Самые богатые люди мира разбогатели за сутки на $304 млрд после отсрочки пошлин США
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После того как президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной отсрочке повышения импортных пошлин, совокупное состояние богатейших людей планеты увеличилось на $304 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот прирост в $304 млрд стал самым большим за всю историю индекса. Ранее рекорд был установлен в марте 2022 года, когда Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку, и богатейшие люди мира добавили $233 млрд к своим активам. 

Один из крупнейших выигрышей на фоне роста акций был зафиксирован у Илона Маска: его состояние выросло на $36 млрд благодаря скачку стоимости акций Tesla на 23%. Капитал Марка Цукерберга, руководителя корпорации Meta, увеличился на $26 млрд, а состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга — на $15,5 млрд.

Также Эрнест Гарсия III , генеральный директор The Carvana Co , стал крупнейшим победителем дня в процентном отношении: его состояние увеличилось на 25%, поскольку резкий рост акций розничного продавца подержанных автомобилей увеличил его состояние на 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, что Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран. 

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США

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