Самые богатые люди мира разбогатели за сутки на $304 млрд после отсрочки пошлин США

Состояние богатейших людей мира выросло на рекордные $304 млрд после решения Дональда Трампа отсрочить пошлины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После того как президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной отсрочке повышения импортных пошлин, совокупное состояние богатейших людей планеты увеличилось на $304 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот прирост в $304 млрд стал самым большим за всю историю индекса. Ранее рекорд был установлен в марте 2022 года, когда Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку, и богатейшие люди мира добавили $233 млрд к своим активам.

Один из крупнейших выигрышей на фоне роста акций был зафиксирован у Илона Маска: его состояние выросло на $36 млрд благодаря скачку стоимости акций Tesla на 23%. Капитал Марка Цукерберга, руководителя корпорации Meta, увеличился на $26 млрд, а состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга — на $15,5 млрд.

Также Эрнест Гарсия III , генеральный директор The Carvana Co , стал крупнейшим победителем дня в процентном отношении: его состояние увеличилось на 25%, поскольку резкий рост акций розничного продавца подержанных автомобилей увеличил его состояние на 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, что Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.





