«Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлили до конца 2025 года

Украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Фото: unn.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что «транспортный безвиз» между Украиной и Евросоюзом продлен до конца 2025 года.

Он подчеркнул, что украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

«Это уже четвертая пролонгация Соглашения, которая демонстрирует свою результативность и эффективность. Украинский экспорт дорогами в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину — на 37%», — заявил он.

Также Шмыгаль добавил, что «транспортный безвиз» — это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка для вступления страны в Европейский Союз.

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