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Минобороны разрабатывает новый нацстандарт для информирования о рисках взрывоопасных предметов

13:45, 10 апреля 2025
Новый стандарт Минобороны поможет снизить риски от взрывоопасных предметов среди населения.
Минобороны разрабатывает новый нацстандарт для информирования о рисках взрывоопасных предметов
Фото: Генштаб ВСУ
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Министерство обороны Украины разрабатывает новый национальный стандарт для улучшения информирования населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами (ВОП). Проект документа разделен на восемь частей, каждая из которых была проработана отдельной группой специалистов. После обработки предложений и замечаний сопредседателями инициативной группы, документ будет направлен на рассмотрение технического комитета.

Как отмечают в Минобороны, этот стандарт является усовершенствованной версией предыдущего, который уже позволил снизить количество инцидентов с ВОП среди гражданского населения. Однако из-за изменений в характере загрязнения территории Украины, возникла необходимость адаптировать методы информирования. Для этого привлекли экспертов из разных структур, которые работают непосредственно с населением, что позволит найти оптимальные решения для улучшения информационных кампаний.

Полковник Евгений Зубаревский, заместитель начальника управления противоминной деятельности, отметил, что новый стандарт также должен быть связан с мерами разминирования и очистки территории Украины, что поможет снизить количество случаев инцидентов среди населения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было проведено более 69 тысяч информационных сессий для более 1,7 миллиона человек. Благодаря этому количество инцидентов с ВНЖ среди населения уменьшилось почти в три раза: с 401 случая в 2023 году до 149 в 2024 году.

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Минобороны

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