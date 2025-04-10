Міноборони розробляє новий нацстандарт для інформування про ризики вибухонебезпечних предметів

Новий стандарт Міноборони допоможе знизити ризики від вибухонебезпечних предметів серед населення.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Міністерство оборони України розробляє новий національний стандарт для покращення інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами (ВНП). Проєкт документа поділений на вісім частин, кожна з яких була опрацьована окремою групою фахівців. Після опрацювання пропозицій і зауважень співголовами ініціативної групи, документ буде направлений на розгляд технічного комітету.

Як зазначають у Міноборони, цей стандарт є вдосконаленою версією попереднього, який уже дозволив знизити кількість інцидентів з ВНП серед цивільного населення. Однак через зміни у характері забруднення території України, виникла потреба адаптувати методи інформування. Для цього залучили експертів із різних структур, які працюють безпосередньо з населенням, що дозволить знайти оптимальні рішення для покращення інформаційних кампаній.

Полковник Євгеній Зубаревський, заступник начальника управління протимінної діяльності, зазначив, що новий стандарт також має бути пов'язаний з заходами розмінування і очищення території України, що допоможе знизити кількість випадків інцидентів серед населення.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було проведено понад 69 тисяч інформаційних сесій для понад 1,7 мільйона людей. Завдяки цьому кількість інцидентів із ВНП серед населення зменшилася майже в три рази: з 401 випадку в 2023 році до 149 у 2024 році.

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