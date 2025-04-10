ВРП звільнила у відставку 7 суддів

Вища рада правосуддя вирішила звільнити 7 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У четвер, 10 квітня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Матійчук Галину Олександрівну – з посади судді Печерського районного суду міста Києва;

Горячківську Людмилу Володимирівну – з посади судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

Мазурик Олену Федорівну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Шимчика Романа Васильовича – з посади судді Жашківського районного суду Черкаської області;

Шульгу Оксану Миколаївну – з посади судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Кривошею Світлану Станіславівну – з посади судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області;

Міланіч Антоніну Миколаївну – з посади судді Бородянського районного суду Київської області.

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