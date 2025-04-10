Консультації України та США щодо угоди про копалини відбудуться 11 квітня, — Ольга Стефанішина

У Вашингтоні, 11 квітня, відбудуться технічні консультації України та США щодо угоди про корисні копалини за участю команд Міністерств юстиції та економіки України. Про це заявила на брифінгу віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра", — сказала Стефанішина.

Водночас вона наголосила, що ніщо в угоді не може бути предметом переговорів з Україною "таким чином, щоб підірвати чинні зобов'язання, які має Україна, в тому числі фінансові, в рамках програми Ukraine facility макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ".

"Це те, що не підлягає жодному переговорному формату, а отже, це означає, що відповідні корективи мають бути внесені у формат угоди пізніше", – додала Стефанішина.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розкрив деталі щодо зустрічі України та США по угоді про надра.

Зазначимо, що Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на оплату юристів для підготовки угоди зі США про корисні копалини.

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