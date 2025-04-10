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Консультации Украины и США по соглашению о ископаемых состоятся 11 апреля, — Ольга Стефанишина

13:09, 10 апреля 2025
На консультации в Вашингтон отправятся команды Министерства юстиции и Министерства экономики Украины.
Консультации Украины и США по соглашению о ископаемых состоятся 11 апреля, — Ольга Стефанишина
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В Вашингтоне, 11 апреля, состоятся технические консультации Украины и США по соглашению о полезных ископаемых с участием команд Министерства юстиции и экономики Украины. Об этом заявила на брифинге вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Я не в состоянии рассматривать какие-либо детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", — сказала Стефанишина.

В то же время она подчеркнула, что ничто в соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной "таким образом, чтобы взорвать действующие обязательства, которые есть у Украины, в том числе финансовые, в рамках программы Ukraine facility макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".

"Это то, что не подлежит ни одному переговорному формату, а значит, это означает, что соответствующие коррективы должны быть внесены в формат соглашения позже", - добавила Стефанишина.

Напомним, что Владимир Зеленский раскрыл детали о встрече Украины и США по соглашению о недрах.

Отметим, что Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых.

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США Украина Стефанишина

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