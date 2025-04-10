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В Киеве разоблачили мошенников, которые получили кредитов на 30 млн гривен под залог несуществующего имущества

18:51, 10 апреля 2025
Организованная группа мошенников в Киеве обманула банк и лизинговую компанию на 54 миллиона гривен.
В Киеве разоблачили мошенников, которые получили кредитов на 30 млн гривен под залог несуществующего имущества
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве правоохранители разоблачили пятерых участников организованной группы, которые мошенническим путем получали кредиты и лизинговые средства под залог несуществующего имущества. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры пятерым подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По информации правоохранителей, организатор схемы, привлекая к преступной деятельности своего брата и жену, подделывал документы о наличии техники на балансе предприятия, которую они использовали в качестве залога для получения кредитов. В результате, мошенники получили более 30 миллионов гривен кредита от банка, обманув финансовое учреждение относительно реального финансового состояния предприятия.

Согласно тем же обстоятельствам, по поддельному договору поставки техники с лизинговой компанией они завладели еще 24,6 миллиона гривен.

Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Следствие по делу продолжается.

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прокуратура мошенник Киев банк

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