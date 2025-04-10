Подлежит налогообложению военным сбором доход физического лица от сдачи металлолома — разъяснение

Доходы физического лица от сдачи вторичного сырья, бытовых отходов и лома черных и цветных металлов не подлежат налогообложению военным сбором.

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Налоговая служба Черновицкой области разъясняет, облагается ли военным сбором доход физического лица, полученный от металлолома.

Отмечается, что в соответствии с пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 НКУ.

Согласно п. 163.1 НКУ объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определяется пп. 164.2.1 – 164.2.20 НКУ. Кроме того, в указанный выше перечень включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ, предусмотренные пп. 164.2.20 НКУ.

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма дохода, полученная налогоплательщиком за сданные (проданные) им вторичные сырьё, бытовые отходы, лом черных металлов (товарная позиция 7204 согласно УКТ ВЭД), лом цветных металлов, включая использованные (выработанные) аккумуляторы электрические свинцово-кислотные (код 8549 11 10 00 согласно УКТ ВЭД), остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием свинца (коды 8549 11 90 00, 8549 12 90 00 согласно УКТ ВЭД), и лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку Украины (далее – НБУ) (пп. 165.1.25 НКУ).

Кроме того, в соответствии с абзацем первым пп. 1.7 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разделу IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в пп. 165.1.36 НКУ, пп. 3 и 4 п. 170.13-1 НКУ и п. 14 подраздела 1 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Кроме того, освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, указанные в абзаце первом п. 10 подраздела 1 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ (пп. 1.9 п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ) и доходы, указанные в пп. 13, 15, 16, 17 и 18 подраздела I раздела ХХ «Переходные положения» НКУ (пп. 1.10 п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ).

Учитывая указанное, не подлежит налогообложению военным сбором сумма дохода, полученная налогоплательщиком – физическим лицом за сданные (проданные) им вторичные сырьё, бытовые отходы, лом черных металлов (код 7204 согласно УКТ ВЭД), лом цветных металлов, включая использованные (выработанные) аккумуляторы электрические свинцово-кислотные (код 8549 11 10 00 согласно УКТ ВЭД), остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием свинца (коды 8549 11 90 00, 8549 12 90 00 согласно УКТ ВЭД), и лом драгоценных металлов, проданный НБУ.

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