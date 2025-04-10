Александр Сасевич избран секретарем Третьей Дисциплинарной палаты ВСП

Александр Сасевич был избран секретарем Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия на срок два года.

Фото: hcj.gov.ua

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В четверг, 10 апреля, Высший совет правосудия решил выбрать секретарем Третьей Дисциплинарной палаты ВРП члена Высшего совета правосудия Александра Михайловича Сасевича. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В соответствии с пунктом 4.2 Регламента Высшего совета правосудия для организации работы Дисциплинарной палаты из ее состава решением ВСП избирается секретарь сроком на два года.

Полномочия члена Высшего совета правосудия Плахтий Инны Борисовны, которая занимала должность секретаря Третьей Дисциплинарной палаты, прекращены 16 марта 2025 года в связи с окончанием срока, на который она была избрана.

ВСП поддержал предложения членов Третьей Дисциплинарной палаты, которые предложили выбрать секретарем Третьей Дисциплинарной палаты ВСП Александра Сасевича.

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