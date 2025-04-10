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Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

12:50, 10 апреля 2025
На протяжении действия военного положения и одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования из бюджета.
Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью
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Налоговый комитет парламента рекомендовал принять во втором чтении законопроект 12295-д о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» относительно компенсации расходов определенных категорий лиц.

По словам главы Комитета Даниила Гетманцева, доработанным законопроектом предлагается:

  • установить с 1 января 2025 года на период действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования за счет государственного бюджета в порядке, установленном Кабинетом Министров;
  • установить на постоянной основе уменьшение на 50 % для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования относительно транспортного средства с рабочим объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя до 100 киловатт включительно, которое принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, также относящимся к другим категориям, имеющим право на скидку, и использования транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или грузов и другое.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект разработан для сохранения и усиления социальной защиты участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны через:

  • компенсацию расходов на оплату страховых премий по заключению внутренних договоров обязательного страхования;
  • временное освобождение этих лиц от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон Даниил Гетманцев инвалидность УБД

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Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

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