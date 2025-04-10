Белый дом не будет отвечать на запросы журналистов, указывающих гендерные местоимения, — Кэролайн Ливитт

Кэролайн Ливитт заявила, что журналистам, которые указывают гендерные местоимения, «нельзя доверять в плане написания честных репортажей».

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Белый дом не будет отвечать журналистам, которые используют в подписях своих электронных писем гендерные местоимения. Об этом газете Washington Post заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, данное решение принято в рамках официальной политики администрации президента США Дональда Трампа, согласно которой «существует только два пола: мужской и женский».

«Любой журналист, который включает в биографию предпочитаемые им местоимения, явно не заинтересован в биологической реальности или правде. В этой связи таким журналистам нельзя доверять в плане написания честных репортажей», - сказала Ливитт.

Напомним, ранее Дональд Трамп своим указом отменил в американском правительстве политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), введенную при администрации Джо Байдена.

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