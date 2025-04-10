Білий дім не відповідатиме на запити журналістів, які вказують гендерні займенники, — Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт заявила, що журналістам, які вказують гендерні займенники, «не можна довіряти в плані написання чесних репортажів».

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Білий дім не буде відповідати журналістам, які використовують у підписах своїх електронних листів гендерні займенники. Про це газеті Washington Post заявила представник Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, це рішення прийняте в рамках офіційної політики адміністрації президента США Дональда Трампа, відповідно до якої «існує лише два статі: чоловіча і жіноча».

«Будь-який журналіст, який включає в біографію переважні для себе займенники, явно не зацікавлений у біологічній реальності або правді. У зв'язку з цим таким журналістам не можна довіряти в плані написання чесних репортажів», — сказала Лівітт.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп своїм указом скасував в американському уряді політику «різноманіття, рівності та інклюзивності» (DEI), введену при адміністрації Джо Байдена.

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