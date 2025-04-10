Meta готує функцію для переносу підписок з X до Threads

Meta готує можливість для переносу підписок з X до Threads, але з обмеженнями.

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Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, з'явилося кілька нових конкурентних соціальних мереж, і багато користувачів стали шукати альтернативи. Однією з таких платформ став Threads, але багатьом користувачам не вистачало зручного способу перенести свої підписки з X (колишнього Twitter) до нової мережі.

Як повідомляє видання 9to5Mac, Meta працює над функцією, яка дозволить користувачам шукати та переносити свої підписки з X до Threads. Проте, через обмеження API X, цей процес не буде ані швидким, ані надто зручним, але він частково зекономить час, позбавивши від необхідності вручну шукати підписаних користувачів.

Щоб скористатися цією можливістю, користувачі повинні виконати кілька кроків:

Відкрити X і перейти до налаштувань.

У меню Settings and privacy обрати пункт Your account.

Клікнути на Download an archive of your data та дочекатися листа з посиланням на архів, що може зайняти до трьох днів.

З архіву потрібно буде знайти файл following.js і завантажити його в Threads.

На даний момент ця функція знаходиться на етапі бета-тестування, і доступ до неї мають не всі користувачі. Однак, якщо все буде працювати як належить, можна очікувати, що функціональність буде доступна ширшій аудиторії в найближчому майбутньому.

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