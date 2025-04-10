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Meta готовит функцию для переноса подписок из X в Threads

15:33, 10 апреля 2025
Meta готовит возможность для переноса подписок из X в Threads, но с ограничениями.
Meta готовит функцию для переноса подписок из X в Threads
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После того, как Илон Маск приобрел Twitter, появилось несколько новых конкурентных социальных сетей, и многие пользователи стали искать альтернативы. Одной из таких платформ стал Threads, но многим пользователям не хватало удобного способа перенести свои подписки с X (бывшего Twitter) в новую сеть.

Как сообщает издание 9to5Mac, Meta работает над функцией, которая позволит пользователям искать и переносить свои подписки с X в Threads. Однако, из-за ограничений API X, этот процесс не будет ни быстрым, ни слишком удобным, но он частично сэкономит время, избавив от необходимости вручную искать подписанных пользователей.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователи должны выполнить несколько шагов:

  • Открыть X и перейти к настройкам.
  • В меню Settings and privacy выбрать пункт Your account.
  • Кликнуть на Download an archive of your data и дождаться письма со ссылкой на архив, что может занять до трех дней.
  • Из архива нужно будет найти файл following.js и загрузить его в Threads.

На данный момент эта функция находится на этапе бета-тестирования, и доступ к ней имеют не все пользователи. Однако, если все будет работать как положено, можно ожидать, что функциональность будет доступна более широкой аудитории в ближайшем будущем.

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