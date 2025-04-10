Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил свое участие в саммите Рамштайн по обороне Украины

Пит Хегсет примет участие в саммите Рамштайн по обороне Украины после неопределенности.

Фото: babel

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Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил свое участие в следующем саммите Рамштайн по обороне Украины, который состоится в Брюсселе. Это решение стало известно через несколько дней после того, как появились сомнения относительно его участия, высказанные как американскими, так и европейскими официальными лицами. Об этом пишет Defense News.

Группа контактов по обороне Украины объединяет 50 стран и существует уже три года для координации военной помощи Украине. Она была основана Ллойдом Остином, предшественником Хегсета, вскоре после начала российского вторжения в 2022 году. За это время страны-участницы собрали более $126 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности, из которых около половины поступило от США.

Пит Хегсет, который на момент своего назначения на пост министра обороны был менее активен в вопросах поставок оружия для Украины, участвовал в предыдущем саммите в феврале, однако передал роль председательствующего Великобритании, что стало первым случаем в истории, когда американский министр обороны отказался от этого. Во время этой встречи Хегсет призвал Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону и анонсировал уменьшение активности США в защите континента.

Следующий саммит состоится в пятницу в Брюсселе, под председательством Великобритании и Германии. Изначально было неясно, приедет ли Хегсет лично, но, по словам европейских официальных лиц, даже его участие через видеосвязь будет лучше, чем отсутствие. Однако они отметили, что личное присутствие министра было бы желательным и важным для подтверждения решимости США в поддержке Украины и европейской безопасности.

На саммите также будет участвовать генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием и Верховный главнокомандующий объединенными силами Европы, а также генерал Кертис Базард, руководитель группы безопасности помощи Украине.

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