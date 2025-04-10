Практика судов
  1. В мире

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил свое участие в саммите Рамштайн по обороне Украины

12:33, 10 апреля 2025
Пит Хегсет примет участие в саммите Рамштайн по обороне Украины после неопределенности.
Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил свое участие в саммите Рамштайн по обороне Украины
Фото: babel
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил свое участие в следующем саммите Рамштайн по обороне Украины, который состоится в Брюсселе. Это решение стало известно через несколько дней после того, как появились сомнения относительно его участия, высказанные как американскими, так и европейскими официальными лицами. Об этом пишет Defense News.

Группа контактов по обороне Украины объединяет 50 стран и существует уже три года для координации военной помощи Украине. Она была основана Ллойдом Остином, предшественником Хегсета, вскоре после начала российского вторжения в 2022 году. За это время страны-участницы собрали более $126 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности, из которых около половины поступило от США.

Пит Хегсет, который на момент своего назначения на пост министра обороны был менее активен в вопросах поставок оружия для Украины, участвовал в предыдущем саммите в феврале, однако передал роль председательствующего Великобритании, что стало первым случаем в истории, когда американский министр обороны отказался от этого. Во время этой встречи Хегсет призвал Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону и анонсировал уменьшение активности США в защите континента.

Следующий саммит состоится в пятницу в Брюсселе, под председательством Великобритании и Германии. Изначально было неясно, приедет ли Хегсет лично, но, по словам европейских официальных лиц, даже его участие через видеосвязь будет лучше, чем отсутствие. Однако они отметили, что личное присутствие министра было бы желательным и важным для подтверждения решимости США в поддержке Украины и европейской безопасности.

На саммите также будет участвовать генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием и Верховный главнокомандующий объединенными силами Европы, а также генерал Кертис Базард, руководитель группы безопасности помощи Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

На протяжении действия военного положения и одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования из бюджета.

Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в э-декларации

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за неподачу для опубликования электронной декларации в НАПК или указание в э-декларации заведомо недостоверных сведений.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео