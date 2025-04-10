Міністр оборони США Піт Хегсет підтвердив свою участь у саміті Рамштайн з оборони України

Піт Хегсет візьме участь у саміті Рамштайн з оборони України після невизначеності.

Фото: babel

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Міністр оборони США Піт Хегсет підтвердив свою участь у наступному саміті Рамштайн з оборони України, який відбудеться в Брюсселі. Це рішення стало відомо через кілька днів після того, як з'явилися сумніви щодо його участі, висловлені як американськими, так і європейськими офіційними особами. Про це пише Defense News.

Група контактів з оборони України об'єднує 50 країн і існує вже три роки для координації військової допомоги Україні. Вона була заснована Ллойдом Остіном, попередником Хегсета, незабаром після початку російського вторгнення в 2022 році. За цей час країни-учасниці зібрали понад $126 мільярдів на безпекову допомогу Україні, з яких близько половини надійшло від США.

Піт Хегсет, який на момент свого призначення на пост міністра оборони був менш активний у питаннях постачання зброї для України, брав участь у попередньому саміті в лютому, однак передав роль головуючого Великій Британії, що стало першим випадком в історії, коли американський міністр оборони відмовився від цього. Під час цієї зустрічі Хегсет закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону та анонсував зменшення активності США в захисті континенту.

Наступний саміт відбудеться в п'ятницю в Брюсселі, під головуванням Великої Британії та Німеччини. Спочатку було неясно, чи приїде Хегсет особисто, але, за словами європейських офіційних осіб, навіть його участь через відеозв'язок буде кращою, ніж відсутність. Однак вони зазначили, що особиста присутність міністра була б бажаною і важливою для підтвердження рішучості США у підтримці України та європейської безпеки.

На саміті також братиме участь генерал Крістофер Каволі, командувач Європейським командуванням та Верховний головнокомандувач об’єднаними силами Європи, а також генерал Кертіс Базард, керівник групи безпекової допомоги Україні.

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