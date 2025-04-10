Ксенія Кареліна в обмін на Артура Петрова — США та Росія провели обмін ув'язненими

В рамках обміну визволили засуджену до 12 років Ксенію Кареліну, яка пожертвувала 50 доларів на користь українській благодійній організації.

Фото: Reuters

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США та РФ провели обмін ув'язненими в Абу-Дабі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що обмін провели "на знак подальшого зміцнення довіри, оскільки обидві сторони прагнуть укласти угоду про припинення війни в Україні".

Як стало відомо, Росія звільнила Ксенію Кареліну, яка має російське та американське громадянство. Торік у Росії її засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Її було визнано винною у "держзраді" за пожертвування 50 доларів на користь українській благодійній організації, що базується у США.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Ксенія Кареліна повертається до США.

"Американка Ксенія Кареліна повертається в літаку додому у США. Росія неправомірно утримувала її понад рік, і президент Трамп домігся її звільнення. Президент продовжить працювати над звільненням усіх американців", - написав Рубіо у соцмережі X.

В обмін США звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, якого заарештували 2023 року на Кіпрі за запитом США за контрабанду мікроелектроніки.

Обмін полоненими відбувся вранці 10 квітня в Абу-Дабі, і був організований директором ЦРУ Джоном Реткліффом і високопоставленим представником російської розвідки, пише WSJ.

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