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Synthesia за допомогою Shutterstock хоче зробити своїх аватарів більш «людяними»

19:09, 10 квітня 2025
Synthesia використовуватиме бібліотеки корпоративних відеоматеріалів Shutterstock для тренування своєї останньої моделі ШІ.
Synthesia за допомогою Shutterstock хоче зробити своїх аватарів більш «людяними»
Фото: Alamy
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Британський стартап Synthesia вартістю $2 млрд, що використовує штучний інтелект для створення реалістичних аватарів, уклав ліцензійну угоду з компанією Shutterstock, яка займається стоковими відеоматеріалами, для допомоги в розробці своєї технології, пише The Guardian.

Synthesia заплатить американській компанії Shutterstock невідому суму за використання її бібліотеки корпоративних відеоматеріалів для тренування своєї останньої моделі ШІ. Очікується, що інтеграція цих кліпів у модель дозволить досягти ще більш реалістичних виразів обличчя, голосових інтонацій та мови тіла у аватарів.

«Завдяки цьому партнерству з Shutterstock ми сподіваємося випробувати нові підходи, які збільшать реалістичність і виразність наших ШІ-генерованих аватарів, наближаючи їх до людських виступів», — сказала компанія Synthesia.

Synthesia використовує людських акторів для створення цифрових аватарів людей, які потім використовуються компаніями в корпоративних відео для різних сценаріїв, таких як консультації з кібербезпеки, розрахунку рахунків за воду та покращення комунікації на робочому місці.

Минулого місяця Synthesia оголосила, що пропонує акції компанії акторам, яких вона використовує для своїх найпопулярніших аватарів, що, на думку компанії, визнає роль акторів як обличчя компанії. Synthesia ліцензує образи акторів на три роки, заплативши їм готівкою за шість годин роботи на зйомках для створення їх аватарів.

Synthesia, яка не дозволяє використовувати своїх аватарів для політичних чи новинних цілей, не буде використовувати людей з відеоматеріалів Shutterstock як аватарів. Замість цього вона використовуватиме ці відеоматеріали для того, щоб допомогти своїй моделі краще розуміти мову тіла та взаємодії на робочому місці, наприклад, моделуючи, як люди говорять, сидячи за столом або перед дошкою.

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штучний інтелект ШІ

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